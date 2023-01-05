На формирование новой партии БПЛА для России у Ирана уходит до трех месяцев, отметил обозреватель.

Россия уже использовала 660 иранских дронов-камикадзе Shahed из 1 750 штук, которые значатся в контракте.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, напомнив, что от второй партии у РФ могло остаться до 50 беспилотников.

"Грубо говоря, общее количество дронов первой и второй партии это 700 единиц. То есть, партия - это 350 дронов. Иран в месяц может производить в среднем полсотни дронов Shahed-136 и Shahed-131, или, суммарно, около сотни. Таким образом, на формирование партии у них уходит до трех месяцев", - подсчитал эксперт.

Коваленко предположил, что Иран мог увеличить персонал на производстве и тем самым повысить показатель выпуска дронов, но даже несмотря на это, Иран сможет закрыть контракт не раньше, чем через полгода, уверен обозреватель:

"То есть, летом российские войска будут продолжать терроризировать Украину дронами-камикадзе из последней партии".

Что же касается, заключит ли Россия новый контракт с Ираном, Коваленко акцентировал внимание на необходимости применять имеющиеся средства воздействия для того, чтобы этого не допустить.

Сколько у России осталось дронов Shahed - что сообщалось

Ранее Коваленко сообщал, что у России осталось около 50 дронов-камикадзе Shahed-131/136 из полученной от Ирана второй партии.

По его мнению, интенсивность применения войсками РФ указанных БПЛА в последние дни могла быть вызвана не только планами испортить украинцам новогодние празднования, но и благоприятными погодными условиями для ударов.