Роман Барвинок-Скрипаль пошел в армию добровольцем еще в 2016 году, а затем воевал в рядах УДА и в морской пехоте.

В субботу, 20 августа, защищая Украину от российских захватчиков погиб 29-летний военный, музыкант и активист Роман Барвинок-Скрипаль.

Об этом рассказала офицер Вооруженных сил Украины Елена Белозерская. По ее словам, его отец также погиб на этой войне с россиянами более двух месяцев назад.

Роман пошел в армию добровольцем еще в 2016 году, а затем воевал в рядах УДА и в морской пехоте.

"Он был очень крутым скрипачом. Банально, но - да, мог бы зарабатывать музыкой и не париться. А еще - не подлежал призыву из-за плохого зрения, но скрыл свои проблемы и воевал сперва в добровольцах, с нами в УДА, а потом в морской пехоте. Стал профессиональным пулеметчиком, работал с "дашкой" и "утесом". По очереди прямо в окопе брался то за пулемет, то за скрипку. Когда он играл, бывало, что прекращалась стрельба, потому что наши слушали и враги тоже. Еще он хорошо играл на гитаре и неплохо пел", - рассказала Белозерская.

Она также отметила, что в марте Роман получил ранения, но несмотря на это прикрывал отход собратьев.

"Когда все вышли, несколько километров добирался до медиков, за что получил орден "За мужество". О награждении, увидев знакомую фамилию в указе президента, сообщила ему я. Он был очень удивлен и искренне считал, что не сделал ничего, достойного награждения. После госпиталя вернулся на фронт", - сказала Белозерская.

У Романа Барвинок-Скрипаля остались жена и ребенок.

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе и с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко.

Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: