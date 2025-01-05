Осенние и зимние штормы на Черном море не очень хорошо влияют на создание российской армией фортификаций, заявил Владислав Селезнев.

Скорее всего, в ближайшей перспективе и в дальнейшем будут продолжаться массированные ракетные и дроновые атаки на территории временно оккупированного Россией Крыма. Такой прогноз сделал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интевью OBOZ.UA.

"Я думаю, что украинские Силы обороны продолжают действовать в рамках определенного плана, направленного на максимальное выхолащивание вражеского военного потенциала на территории временно оккупированного Крыма. Массированные атаки в районе Севастополя, Казачьей бухты, в районе размещения 810-й бригады морской пехоты, прилеты по различным военным объектам в Крыму - это составляющая того самого общего плана, направленного на реализацию этой миссии", - отметил он.

При этом Селезнев добавил, что фортификации и инженерные сооружения, которые были призваны защитить Крымский мост со стороны Черного моря, разрушаются, и это дает "окно возможностей":

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"Разрушаются в результате действия моря. Осенние и зимние штормы на Черном море не очень хорошо влияют на создание российской армией фортификаций. Разрушаются не только боновые заграждения, с помощью которых противник пытается защитить Керченский мост, но и инженерные фортификации и на побережье, на западной и юго-западной части Крыма, в Черноморском, Сакском и Симферопольском районах. Очевидно, что такая деятельность украинской армии вместе с природными факторами дает результаты. Противник теряет соответствующие защитные сооружения, что создает определенное окно возможностей для украинской армии".

Вместе с тем, Селезнев акцентировал, что не видит предпосылок для выхода на переговоры с Россией.

"Вероятно, и в январе, и в феврале мы будем наблюдать за активными боевыми действиями, динамика которых будет напрямую зависеть от ресурсных возможностей как украинских Сил обороны, так и российской оккупационной армии", - отметил он.

Удары ВСУ по Крыму - актуальное

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный отметил, что Украина наносит эффективные удары по оккупированному Крыму, уничтожая вражескую военную инфраструктуру. Вместе с тем, как он акцентировал, на полуострове еще остается очень много военных ресурсов России.

По его словам, наиболее знаковым достижением Сил обороны Украины на территории Крыма за последний год является уничтожение ПВО и ПРО врага в огромных количествах.

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