По заданию российских кураторов агент ФСБ перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных задач.

В Винницкой области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали агента ФСБ РФ, который прошел специальную подготовку в составе боевиков на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе следствия установлено, что гражданин Украины присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ЛНР" и участвовал в вооруженном противостоянии ВС Украины.

Также он прошел боевую подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы на оккупированной территории Луганщины под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным "Дикий".

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По заданию российских кураторов агент ФСБ перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных задач.

В рамках уголовного производства следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

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Автор: Светлана Макринская