В Генштабе отмечают, что она была сбита средствами ПВО еще 21 мая.

В Винницкой области лесники нашли вражескую крылатую ракету "Калибр".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В украинских лесах и угодьях продолжают находить взрывоопасные предметы, "присланные" нам российскими оккупантами. Так, в Винницкой области, лесничие обнаружили вражескую крылатую ракету "Калибр", сбитую средствами противовоздушной обороны Воздушных сил еще 21 мая на пути к цели", - говорится в сообщении.

В Генштабе напомнили, что обломки ракет или других боеприпасов - чрезвычайно опасны. Боевая часть найденной ракеты весит 400 килограммов.

"При выявлении подобных "подарков" сразу сообщайте органы власти, полицию или военных", - добавили в Генштабе.

Ранее в Киевской области возле Ворзеля был найден арсенал оружия, брошенный врагом. Часть арсенала уничтожена, а боеприпасы, пригодные к использованию, полицейские передали украинским военным.

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