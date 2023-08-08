Британия продолжает поддерживать Украину в противостоянии российским агрессорам.

Уже 20 тысяч украинских новобранцев прошли подготовку в рамках многонациональной учебной операции "INTERFLEX" под руководством Соединенного Королевства по базовой военной подготовке личного состава Вооруженных Сил Украины в Великобритании.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, Британия продолжает поддерживать Украину.

"Операция "Интерфлекс" дает украинским новобранцам навыки, необходимые для того, чтобы стать действенной и смертоносной силой на передовой против российской агрессии. Великобритания продолжает поддерживать Украину", - отмечает Генштаб.

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Подготовка украинских новобранцев за рубежом

Как известно, учебная операция "INTERFLEX" была основана правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в 2022 году и является частью постоянного обязательства Соединенного Королевства по поддержке Украины, которое составляет более 2,3 млрд фунтов стерлингов военной помощи, включая противотанковое оружие, бронетехнику, танки, реактивные системы залпового огня, артиллерию и противовоздушную оборону.

Тренировка проводится на учебных базах Министерства обороны Великобритании. Учебный курс первоначально длился три недели, но впоследствии был расширен и увеличился по продолжительности до пяти недель.

Ранее Генштаб информировал, что в ходе реализации учебной операции INTERFLEX в 2023 году с участием лучших инструкторов Вооруженных Сил Соединенного Королевства, Австралии, Дании, Канады, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Украины запланировано подготовить около 20 тысяч украинских военнослужащих.

По информации Министерства обороны Великобритании, в 2022 году почти 10 000 украинских военнослужащих проходили обучение в Великобритании.

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