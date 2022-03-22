В них входят защитники Украины, которые по определенным причинам не смогли вступить в ВСУ или ТрО.

В Украине зарегистрировано уже более 100 добровольческих формирований, которые принимают участие в обеспечении национальной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и добровольческими формированиями, которые принимают участие в обеспечении национальной безопасности, Андрей Ляхович.

Говоря об украинских добровольческих формированиях, Ляхович сообщил: "На сегодняшний день уже официально зарегистрировано, в соответствии с законом, более 100 добровольческих формирований".

Он пояснил, что в такие формирования может входить разное количество людей.

"Они не учитываются по количеству, это не штатные подразделения - батальоны, роты - это вооруженное формирование", - сказал уполномоченный.

Ляхович также напомнил, что в основном в добровольческие формирования входят лица с боевым опытом, которые по определенным причинам не смогли войти в состав Вооруженных сил Украины или в Территориальной обороны.

"То есть они имели ранения на войне, которая велась с 2014 года, или по возрасту не проходили, или еще по каким-то причинам... А в добровольческие привлекаются и ведут также боевые действия для защиты нашего государства", - пояснил уполномоченный президента.

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