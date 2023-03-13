Оккупант "успешно попал под авиаудар" на Херсонском направлении.

В Украине ликвидировали топ-офицера РФ во время перемещения вражеских подразделений на Херсонском направлении.

Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", в результате удачного авиаудара "задвухсотили" начальника оперативного отделения 4 танковой дивизии армии РФ полковника Дениса Гутарева.

"Штирлиц" уточнил, что топ-офицера РФ ликвидировали на Херсонском направлении еще осенью прошлого года, но информация об этом появилась только сейчас.

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Война в Украине: актуальные потери РФ

Общие потери России в Украине уже составляют 159 тыс. 800 захватчиков. Кроме того, ликвидировано много техники противника, в том числе 3 474 танка.

На наиболее горячих точках фронта РФ ежедневно теряет сотни своих военнослужащих. В частности, только вчерашний день украинские военные ликвидировали около 240 российских оккупантов и ранили еще почти 300.

Всего на Бахмутском направлении поля усыпаны трупами российских военных, которых командование посылает в так называемые "мясные" штурмы.

Кроме того, Генштаб фиксирует потери оккупантов на Запорожском направлении. Вчера сообщалось, что в местный морг Энергодара в Запорожской области поступило около 30 тел погибших оккупантов.

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