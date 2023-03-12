Также на этом направлении были подбиты два вражеских танка Т-72 и уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Сегодня на Бахмутском направлении украинские военные ликвидировали около 240 российских оккупантов и ранили еще почти 300.

Об этом спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Бахмут и в дальнейшем - эпицентр боевых действий. Враг пытается, сосредоточив лучше подготовленные группы "Вагнера", прорвать нашу оборону. За эти сутки там произошел 161 обстрел на всем Бахмутском отрезке фронта..., 39 боестолкновений, в которых враг потерял 239 оккупантов, 293 - были ранены", - отметил он.

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Также, по словам Череватого, на этом направлении были подбиты два танка Т-72 и уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Битва за Бахмут: последние новости

Российские оккупанты уже несколько месяцев подряд пытаются захватить Бахмут Донецкой области. На лобовые штурмы бросают "вагнеровцев". Главарь ЧВК даже заявлял о "фактическом окружении" города, но ВСУ держат оборону.

Утром Генштаб отмечал, что на Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут. От обстрелов оккупантов за прошедшие сутки, 11 марта, пострадало 15 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

Украинские военные объяснили, почему важна оборона Бахмута в Донецкой области. По данным военных, противник удается к тактике истощения и тотального разрушения, а на Бахмутском направлении происходят самые ожесточенные бои, там штурмовые отряды российских наемников и кадровых войск непрерывно штурмуют позиции Сил обороны Украины.

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