В то же время, российское военное руководство принимает меры по восстановлению потерь в живой силе.

Вчера в местный морг Энергодара в Запорожской области поступило около 30 тел погибших оккупантов.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"Противник продолжает нести потери. 11 марта отмечено поступление около 30 тел погибших оккупантов в местный морг Энергодара. В то же время, российское военное руководство принимает меры по восстановлению потерь в живой силе", - говорится в сообщении.

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Так, как отмечается, 10 марта, в Ялту, что в Донецкой области, прибыло пополнение из Ямало-Ненецкого автономного округа. Отмечается низкая мотивированность и нежелание личного состава врага участвовать в боевых действиях.

Потери РФ в Украине: актуальное

Утром в Генштабе обновили статистику потерь России в Украине. За прошедшие сутки, 11 марта, украинские военные ликвидировали еще 1090 российских оккупантов. Также было уничтожено более двух десятков единиц различной вражеской техники. Общие потери российских войск с начала полномасштабного вторжения достигли ориентировочно 159090 человек.

Оккупанты штурмуют Донбасс "в лоб", именно поэтому несут огромные потери. Только сегодня в первой половине дня 11 марта на Бахмутском направлении было ликвидировано более 220 российских захватчиков, еще 314 получили ранения.

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