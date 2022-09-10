Вчера во время вражеского обстрела Харькова ранения получили трое детей в возрасте от 3 до 15 лет.

В Украине возросло число раненых детей в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

Об этом в своем Telegram сообщает Офис генерального прокурора Украины.

"По состоянию на утро 10 сентября 2022 года более 1129 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 383 ребенка погибли и более 746 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

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В Офисе генпрокурора отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 389, Харьковской - 209, Киевской - 116, Николаевской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46, Днепропетровской - 26.

Так, 9 сентября в результате вражеского обстрела Харькова ранение получили трое детей в возрасте от 3 до 15 лет. Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2480 учреждений образования. Из них 289 разрушены полностью.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ освободили от оккупантов более тысячи километров украинской земли.

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