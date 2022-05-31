Он подчеркивает, что таков план Украины, а планы России Украину не интересуют.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина будет деоккупировать всю свою территорию, которая исторически ей принадлежит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Отвечая на вопрос относительно информации в российских средствах массовой информации, что президент России Владимир Путин будто бы дал российскому военному руководству приказ выйти на границу Луганской области до 1 июня и на границу Донецкой области - до 1 июля, и насколько вероятна угроза реализации этого сценария в эти сроки, Зеленский отметил, что ситуация на востоке Украины на сегодня самая сложная.

"Но наше государство, наш народ, Вооруженные силы Украины и все мы боремся против российской агрессии. Сложная ситуация на востоке за то, что сосредоточено наибольшее количество техники, воинских формирований, батальонов, прочее Российской Федерации. Как Российской Федерации, так и предателей, которые являются коллаборантами, сепаратистами, представителями условных "ДНР" и "ЛНР", - сказал президент.

Зеленский добавил, что они сосредоточили все силы там, чтобы выполнить тот или иной план.

"О планах Российской Федерации, привязанных к датам, к символам или еще к чему-то, мы много с вами слышали, следили. Иногда этому государству это удается. В Украине не удалось. Хотя они уверяли всех - и за три дня захватить Киев, и все остальные наши города", - отметил глава государства.

В то же время, констатировал он, некоторые украинские города все же были оккупированы. "Мы считаем - временно оккупированы. Не просто так считаем "временно оккупированные", потому что в этом не только вера, а здесь вы слышите наши цели и наши конкретные планы. Именно поэтому они - временно оккупированные города Украинского государства", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет деоккупировать всю свою территорию.

"Наши планы понятны-мы будем деоккупировать всю нашу территорию, которая принадлежит исторически нам, и согласно всем международным законам. Это наш план. Относительно планов: 1 июня, 1 июля или 1 августа, хотя не 1 сентября пока... Нам все равно, какие планы у Российской Федерации. На Востоке нам сложно из - за того, что не хватает количества соответствующего оружия", - констатировал он.

Президент добавил, что Украина не привязывается к датам деоккупации, а привязывается "к людям по деоккупации". "Если те или иные наши шаги, наши операции, связанные с деоккупацией того или иного региона будут связаны с десятками тысяч погибших наших людей, то мы будем ждать на соответствующее оружие, чтобы сохранить по максимуму наших людей. Именно они деоккупируют территорию. Потому что эти территории без живых украинцев нам, честно говоря, не в приоритете", - подчеркнул глава государства.

Так, подчеркнул он, в первую очередь, необходимо думать об украинцах, которые способны дать отпор всем планам России.

Ранее СМИ сообщили, что российский диктатор Владимир Путин поставил задачу оккупантам выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей до 1 июня и 1 июля соответственно.

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