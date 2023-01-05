По официальным данным, этот "мобик" стал 318 в списке ликвидированных в Украине дагестанцев.

Украинские воины продолжают "минусовать" российских оккупантов. На этот раз ВСУ ликвидировали "капитального красаву" из Дагестана Ибрагима Османова.

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе со ссылкой на дагестанские источники, 39-летний Османов нашел свою смерть в Запорожской области.

Расследователю удалось найти аккаунт Османова в соцсети. Друзья величали его "капитальным красавой".

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Комахидзе отмечает, что, по официальным данным, этот "мобик" стал 318 в списке ликвидированных в Украине дагестанцев.

Потери РФ в Украине

За минувшие сутки уничтожено еще примерно 810 российских захватчиков. Общие боевые потери РФ в Украине с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили 109 тысяч 720 захватчиков.

За прошедшие сутки россияне наступали на Купянском и Авдеевском направлениях, но не имели успеха. Защитники Украины в Донецкой и Луганской областях за прошедшие сутки отбили атаки врага в районах 16 населенных пунктов.

На Донбассе уже давно идут ожесточенные бои, крепостью защитников Украины стал город Бахмут. На Бахмутском направлении россияне пытаются наступать и понесут очень серьезные потери.

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