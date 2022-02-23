Соседняя республика может показать постановочные видео о "нарушении воздушной границы" Украиной.

В Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины предупредили об угрозе военных провокаций из Беларуси.

Об этом говорится в сообщении в Телеграм-канале Центра.

В частности, там рассказали о распространении видеозаписи транспортировки бомбардировщика Су-24 в приграничном с Украиной Ивановском районе Беларуси. В центре подтвердили, что Украина имеет на вооружении самолеты Су-24.

"По визуальной оценке транспортированный самолет является полностью непригодным для осуществления полетов, что делает его идеальным "реквизитом" для постановочных видео по обезвреживанию украинского боевого самолета, который нарушил воздушное пространство Беларуси. Подобное провокационное видео может стать началом активной фазы реализации планов Беларуси по оправданию военной агрессии в отношении Украины", - предупреждают в ЦПД.

Отметим, накануне президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россия до сих пор может начать огромное военное наступление на Украину, в том числе со стороны Беларуси.

Сегодня стало известно, что Госпогранслужба Украины вводит дополнительные режимные ограничения в приграничных регионах.