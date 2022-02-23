Дополнительные режимные ограничения вводятся приказами пограничных отрядов и могут отличаться в разных районах и областях.

Госпогранслужба Украины вводит дополнительные режимные ограничения в приграничных регионах.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В частности, в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины (ОРДЛО и анексованим Крымом) и прилегающим к морскому побережью вводятся дополнительные временные режимные ограничения:

пребывание в приграничье в ночное время,

выход любых плавсредств из пунктов базирования,

движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе и не обеспечивают передвижение к установленным пунктам пропуска через государственную границу.

Отмечается, что прежде всего такие меры введены для усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предотвращения дестабилизации обстановки на госгранице и других правонарушений.

Также режимные меры введены в отношении пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, осуществления полетов легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки и личного состава, объектов, зданий, сооружений, транспорта и других объектов, принадлежащих Государственной пограничной службе Украины, и передвижения по берегу или льду пограничных водоемов.

Обращается внимание, что дополнительные режимные ограничения вводятся приказами пограничных отрядов и могут отличаться в разных районах и областях. В связи с этим лицам, имеющим необходимость пребывания, проведения определенного рода работ в контролируемых пограничных районах, пограничной полосе, рекомендуется ознакомиться с действующими режимными ограничениями на сайте Государственной пограничной службы Украины. Приказы пограничных отрядов можно найти в разделе сайта "О ведомстве/структура" по ссылкам на соответствующий пограничный отряд.

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