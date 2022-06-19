Такое решение значительно усложнит отношения РФ со Всемирным банком.

В "Слуге народа" раскрыли детали разработки плана действий с западными партнерами и признание России государством – спонсором терроризма.

Так, по словам народного депутата от партии "Слуга Народа" Евгении Кравчук, переговоры с американскими законодателями и членами правительства были направлены на три ключевые цели, пишет Голос Америки.

Среди них - ускорение отправки в Украину тяжелых вооружений, разработка плана действий с западными партнерами и признание России государством – спонсором терроризма. Если подобный статус будет введен, это означает, что Россия не сможет получать международную помощь, покупать товары двойного – коммерческого и военного назначения, значительно усложнит отношения со Всемирным банком.

"Мы беседовали и со спикером Нэнси Пелоси, и с сенаторами, которые являются авторами резолюции о рекомендации объявления России спонсором терроризма. Критически важно провозгласить подобный статус, не только потому что Россия соответствует его критериям, но и потому, что он спровоцирует новый виток санкций со стороны других стран", - рассказала Кравчук.

По ее словам, ожидается, что законопроект резолюции, предложенный в мае этого года республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, могут поставить на голосование уже на следующей неделе в обеих палатах. Она, впрочем, будет носить рекомендательный характер, окончательное решение будет за администрацией.

Напомним, 3 мая Верховная Рада Украины поддержала обращение в Палату представителей и Сенат Конгресса США о признание России государством-спонсором терроризма.

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