Защитники Украины, в частности, попали в районы сосредоточения живой силы противника, отметили в Генштабе.

Украинские защитники в течение суток нанесли шесть авиаударов по районам личного состава и военной техники оккупантов.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации насчет российского вторжения по состоянию на 18:00. "Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит один вражеский БПЛА типа "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов противника, а также одну радиолокационную станцию.

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Ситуация на фронте в Украине - сейчас это стоит знать

По данным Генштаба, в течение 11 апреля россияне более 70 раз атаковали украинских воинов на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях. Город Марьинка был самой горячей точкой фронта.

Противники на нашей земле несут огромные потери. В частности, уже ликвидировано 180 050 врагов, 2 334 дрона оперативно-тактического уровня, 3 646 танков и 2 770 артиллерийских систем.

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