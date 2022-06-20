Ранее сообщалось, что в планах россиян захватить всю Луганскую область до 26 июня.

В сети появилось видео с крупным эшелоном российских танков Т-80БВ, который якобы прибыл на территорию так называемой "ЛНР".

Видео засняли очевидцы и публикуют местные Telegram-каналы.

На опубликованном ролике запечатлен поезд с танками.

Ранее сообщалось, что по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, сейчас в районе Северодонецка продолжаются решающие бои, потому что в планах россиян захватить всю Луганскую область до 26 июня.

Потери России в Украине

С 24 февраля украинские защитники уничтожили 33 тысячи 800 военных РФ, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения враг потерял:

1 тысячу 477 танков,

3 тысячи 588 боевых бронированных машин,

749 артиллерийских систем,

238 реактивных систем залпового огня,

98 средств ПВО,

216 самолетов,

181 вертолет.

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