В сети появилось видео с крупным эшелоном российских танков Т-80БВ, который якобы прибыл на территорию так называемой "ЛНР".
Видео засняли очевидцы и публикуют местные Telegram-каналы.
На опубликованном ролике запечатлен поезд с танками.
Ранее сообщалось, что по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, сейчас в районе Северодонецка продолжаются решающие бои, потому что в планах россиян захватить всю Луганскую область до 26 июня.
Потери России в Украине
С 24 февраля украинские защитники уничтожили 33 тысячи 800 военных РФ, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения враг потерял:
1 тысячу 477 танков,
3 тысячи 588 боевых бронированных машин,
749 артиллерийских систем,
238 реактивных систем залпового огня,
98 средств ПВО,
216 самолетов,
181 вертолет.