Минобороны РФ в своих сводках все атаки отбило, а военкоры жалуются, что украинцы заняли несколько населенных пунктов.

Силы обороны Украины, вероятно, начали новое наступление в Курской области. На это жалуются российские Z-паблики в Телеграм.

Судя по сообщениям российских "военкоров" и "военблогеров", ВСУ пошли в атаку юго-восточнее Суджи, где линия фронта была наиболее близка к этому узловому городу.

Так, крупный канал "Рыбарь" утверждает, что ВСУ взяли под свой контроль небольшое село Черкасская Конопелька, которая ранее была в "серой" зоне. Под вопросом также рядом расположенный хутор Фанасеевка. Кроме того, колонна ВСУ якобы выдвинулась в направлении села Русская Конопелька, что чуть севернее.

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"Рыбарь" утверждает, что ВСУ активно используют в атаке бронетехнику, и это, по его мнению, указывает на серьезность намерений украинцев.

Z-канал Alex Parker Returns утверждает, что ВСУ удалось занять не только Черкасскую Конопельку, но и более крупное село Уланок, расположенное дальше на восток по этой же автодороге.

Канал "Zaписки Vетерана" оценивает атакующую группу ВСУ в 500 человек при поддержке 50 единиц бронетехники.

Факт наступления ВСУ подтверждают в Минобороны РФ.

"Атаки вооруженных формирований Украины в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск", – заявили в пресс-службе ведомства и добавили, что якобы уничтожили под три десятка единиц украинской военной техники.

Ситуация в Курской области: последние новости

Как питсал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, за шесть месяцев боев в Курской области общие потери врага в живой силе составили почти 40 тысяч человек, в том числе около 16 тысяч - убитыми. При этом в украинский плен попали более 900 российских военных.

Издание Bloomberg констатирует, что неспособность России выбить ВСУ из Курской области может стать дополнительным фактором давления на Кремль и принуждения его к мирным переговорам с Украиной.

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