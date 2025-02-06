Во время операции украинские силы взяли в плен почти тысячу российских военных.

За шесть месяцев Курской операции общие потери врага в живой силе составили около 39 900 человек, из них - 16 100 - убитыми.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Там добавили, что украинские военные за это время взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников из российского плена.

"Операция Сил обороны Украины в Курской области РФ началась 6 августа 2024 года и продолжается уже полгода. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Наши войска и в дальнейшем удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в РФ", - сказано в сообщении.

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В Генштабе напомнили, что Курская операция началась, чтобы не допустить новое наступление врага на Сумскую и Харьковскую области и она и через 6 месяцев выполняет указанную функцию. В Генштабе отметили, что эта операция заставила РФ просить помощи у КНДР, которая направила на Курщину 12 тыс. своих военных. "Общие потери контингента КНДР составили около 4 тыс. человек. Из трех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, две - потеряли боеспособность. Следовательно, в настоящее время подразделения из КНДР отведены с линии фронта", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что было уничтожено большое количество вражеской техники в Курской области, в частности самолет, 3 вертолета, 12 средств ПВО, 931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.

Кроме того, за 6 месяцев боевых действий на Курщине отминусовано у врага 131 танк, 689 боевых бронированных машин, 386 артиллерийских систем, 12 единиц РСЗО, 1164 единицы автомобильной техники, 34 единицы специальной техники.

"Курская операция остается примером внезапных асимметричных и успешных действий Сил обороны Украины, которые позволяют нанести значительные потери превосходящему противнику и перехватить инициативу на поле боя", - отметили в Генштабе.

Операция в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российским войскам не удастся вытеснить ВСУ с Курщины, а это влияет на другие участки фронта. Зеленский намекнул, что Украина использует ситуацию на Курщине в случае переговоров с РФ.

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