Только за последние полгода количество случаев удвоилось.

В России фиксируют увеличение количества нападений на военкоматы и подобные учреждения. По мнению британской разведки, это свидетельствует о недоверии граждан к обещанию президента РФ Владимира Путина не проводить мобилизацию.

Как сообщает Министерства обороны Великобритании в своем отчете, по состоянию на 22 января власти РФ заявили о 220 таких нападениях. В то же время "Медиазона" приводит другие цифры - 113 нападений с 26 июля 2023-го.

По словам британцев, в целом эта тенденция демонстрирует удвоение количества поджогов за последние полгода. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвиняет в этом западных чиновников. Однако увеличение нападений, вероятно, вызвано усилением чувства неудовлетворенности войной среди российского населения, особенно тех, кто будет мобилизован в случае объявления второй волны мобилизации. Часть исполнителей этих атак обвинили в терроризме и измене.

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"Новая мобилизация будет противоречить обещанию Путина от 14 декабря 2023 года о том, что новой волны не будет, – атаки с высокой вероятностью свидетельствуют о нехватке доверия к этим обещаниям", - подытожили в Минобороны Британии.

Мобилизация в России - последние новости

Экс-глава Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж уверен, что после выборов начать массовую мобилизацию для Путина - огромная дестабилизация.

По данным ГУР, ежедневно до ряды Вооруженных сил РФ приходит около 1000-1100 человек, то есть около 30 тысяч в месяц.

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