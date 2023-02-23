Самолет упал в Валуйском городском округе Белгородской области.

В Белгородской области России на границе с Украиной рухнул штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет Су-25.

Информацию об этом подтвердил местный губернатор Вячеслав Гладков, заявив, что самолет упал в Валуйском городском округе.

"Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем", - написал он.

Известно, что штурмовик упал на сарай с сеном, постройка сгорела.

ОБНОВЛЕНО 10:43. По данным Минобороны РФ, пилот СУ-25 погиб. Ранее была информация, что он катапультировался и мог выжить. Причиной катастрофы называют техническую неисправность.

Российские Telegram-каналы публикуют фото с места крушения самолета.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, Валуйский район находится на границе с Харьковской областью, в 20 км от Двуречного, которое оккупанты пытаются штурмовать.

Потери России в Украине на 23 февраля - данные Генштаба ВСУ

Напомним, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 145 тыс. 850 человек.

Также РФ потеряла: танков - 3 тыс. 350, боевых бронированных машин - 6 тыс. 593 , артиллерийских систем - 2 тыс. 352, реактивных систем залпового огня - 471, самолетов - 299, вертолетов - 287.

Вас также могут заинтересовать новости: