Защитники Украины попали в батарею реактивных систем залпового огня противника.

Украинские воины в течение суток ликвидировали, в частности, российский самолет Су-25, беспилотник-камикадзе типа "Ланцет-3" и два дрона "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили вражескую батарею реактивных систем залпового огня, поделился в воскресенье вечером, 19 февраля, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке, опубликованной в Facebook.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 7 - по зенитно-ракетных комплексах на огневых позициях, а также 2 удара по важным объектам противника", - говорится в сообщении.

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Война в Украине - последние новости, которые стоит знать

Ожесточенные бои уже не один месяц продолжаются на Донбассе. В частности, россияне пытаются захватить город Бахмут Донецкой области и несут огромные потери.

Стоит отметить, что общие потери РФ в Украине уже составляют примерно 142 860 захватчиков. Кроме того, сообщалось об уничтожении 298 вражеских самолетов и 2 016 беспилотников оперативно-тактического уровня.

По сведениям члена парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, с 22 по 24 февраля есть большая вероятность обострения военной ситуации.

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