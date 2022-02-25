В пятницу утром, 25 февраля, в Ривне прогремели два мощных взрыва.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места событий.

В свою очередь, Телеграм-канал "Военный обозреватель" сообщает, что взрывы были в районе аэропорта.

Позже полиция уточнила, что в Ривне оккупанты дважды попали в взлетную полосу коммунального аэропорта.

"Только что по территории Ривненского аэропорта произошло попадание ракетного удара! Лишь один, а не как пишут несколько. Серьезные повреждения не нанесены", - написал, в свою очередь, городской голова Ривне Александр Третяк.