По Запорожью 6 сентября оккупанты нанесли семь ракетных ударов и попали в жилые многоэтажки.

В Запорожье продолжаются аварийно-спасательные работы на месте разрушенных жилых домов в результате ракетных ударов россиян 6 октября.

Об этом речь идет в сообщении ГСЧС.

"По состоянию на утро 8 октября, по первому адресу из-под завалов пятиэтажного жилого дома разблокированы 13 погибших человек (из них один ребенок), спасено шесть человек, из которых четверо госпитализированы", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, по второму адресу, из-под завалов четырехэтажного жилого дома деблокированы четыре погибших человека, спасены 15 человек, из которых восемь госпитализированы.

"Всего погибло 17 человек (из них один ребенок и один человек умер в больнице), спасен 21 человек, из которых 12 госпитализированы", - отметили в ГСЧС, добавив, что работы на местах продолжаются.

Обстрел Запорожья 6 октября

Рано утром 6 октября россияне ударили по объектам инфраструктуры и жилым домам Запорожья.

В частности, оккупанты нанесли семь ракетных ударов по многоэтажках, в городе начались пожары. После утренней атаки в центре Запорожья российские оккупанты после обеда снова обстреляли город было зафиксировано три "прилета".

По состоянию на 7 октября сообщалось, что в результате этих обстрелов погибли 12 человек, а еще 12 госпитализированы, среди них – два ребенка.

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