Для сокрытия оружия оккупанты используют как дороги, которые проходят через пропускные пункты на неконтролируемых Украиной участках границы, так и обходные пути.

С начала августа с территории России на оккупированный Донбасс завезено около тысячи тонн горючего, а также новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе боевые бронированные машины и 12,7-мм патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

Как сообщает в Facebook Главное управление разведки Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации таким образом наращивает боевые возможности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск.

При этом отмечается, что для сокрытия поставок боевой техники и имущества военного назначения оккупанты используют как дороги, которые проходят через пропускные пункты на неконтролируемых Украиной участках границы, так и обходные пути.

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Автор: Надя Пришляк