В городе продолжается перепись населения.

Большинство жителей временно оккупированного российскими захватчиками Мариуполя не собираются участвовать в так называемом "референдуме".

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

По их данным, сейчас местные коллаборанты проводят перепись населения, чтобы установить реальное количество людей в городе.

"Указанные группы посещают все квартиры и частные дома. Во время переписи требуют предоставить личные документы с регистрацией (пропиской). Также выясняют место пребывания ближайших родственников. Официально сообщают, что устанавливают местонахождение людей, чтобы обеспечить их светом и газом", - говорится в сообщении.

В неофициальных разговорах коллаборанты признают, что большинство опрашиваемых либо отказываются участвовать в возможном "референдуме", либо прямо не отвечают на вопросы.

"По их оценкам лишь около 5-7% опрошенных четко выразили готовность прийти на "избирательные участки" и "проголосовать". В подавляющем большинстве, в городе осталось граждане возрастом 45-70 лет. По признанию самих коллаборантов, они озлобленно относятся как к РФ, так и к представителям оккупационных администраций", - отмечают в ГУР.

По словам "переписчиков", Россия еще не определилась с "референдумом" и датой его проведения, однако он вряд ли состоится 11 сентября.

Отмечается, что с 1 сентября оккупанты прекратят выдавать жителям города свою "гуманитарную помощь", в которую входят дешевые наборы продуктов. Одной из причин такого решения они называют низкий спрос среди мариупольцев на получение гражданства РФ.

Ранее сообщалось, что Россия не отказалась от судилища над украинскими военнопленными в Мариуполе.

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