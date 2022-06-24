В российской Госдуме прозвучал призыв нанести удар по правительственным учреждениям в Киеве, а также по посольству США в Украине.

В украинской разведке считают, что угрозы России атаковать посольство США в Украине актуализируют вопрос о закрытии неба над Киевом.

Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны.

"В российской Госдуме прозвучал призыв нанести удар по правительственным учреждениям в Киеве, а также по посольству США в Украине. Такое мнение озвучил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Обоснованием для такого шага, с точки зрения российского депутата, может стать поставка Украине новейшего западного оружия", - напомнили там.

В разведке отметили, что эта угроза направлена как на США, так и на все цивилизованные страны мира, которые поддерживают Украину в борьбе с российским агрессором.

"Следовательно, она в очередной раз актуализирует вопрос о необходимости закрытия неба над Киевом и всей Украиной", - добавили в разведке.

Как сообщал УНИАН, накануне депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин предложил нанести удар по посольству США в Киеве и правительственному кварталу через получение Украиной нового западного вооружения.

"Это [передача РСЗО] еще раз подчеркивает движение шаг за шагом к третьей мировой войне со стороны США. Нужно понимать, что мы должны жестко отреагировать. На мой взгляд, сегодня реакция должна происходить и на те страны, которые поставляют вооружение. И не просто уничтожать инфраструктуру и так далее, а я считаю, главный центр принятия решений - посольство США", - заявил Швыткин.

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