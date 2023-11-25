Ранее сообщалось о приостановке Россией нанесения ударов морскими крылатыми ракетами из-за "логистических проблем" в Новороссийске.

Россия столкнулась с проблемами в использовании крылатых ракет "Калибр", которые она запускает с кораблей в Черном море. Все из-за того, что стране-агрессору пришлось перебазировать корабли из Севастополя в Новороссийск, а это привело к ряду логистических трудностей.

Как отмечают в британской разведке, традиционно Черноморский флот РФ перезаряжал крылатые ракеты в Севастополе в Крыму.

"Поскольку этот объект все больше подвергается риску из-за дальних ударов со стороны Украины, Россия, скорее всего, будет рассматривать Новороссийск как лучшую альтернативу. Однако перемещение и перезарядка ракет потребует новых процессов доставки, хранения, обработки и загрузки", - говорится в сообщении.

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В разведке Британии напомнили, что 13 ноября украинские военные заявили о приостановке Россией нанесения ударов морскими крылатыми ракетами из-за "логистических проблем" в Новороссийске.

"Россия, скорее всего, попытается ускорить решение подобных проблем, чтобы морские крылатые ракеты были включены в любую зимнюю кампанию ударов по Украине", - считают британцы.

В разведке также добавляют, что способность Черноморского флота РФ использовать свою базу в Новороссийске для перезарядки кораблей этими крылатыми ракетами станет важным фактором оперативной эффективности флота.

Угроза для Черноморского флота

Как сообщал УНИАН, ранее в ГУР Минобороны Украины заявили, что после серии ударов и спецопераций Сил обороны Украины в Крыму российские оккупанты решили перебазировать свои корабли из бухты Севастополя на территорию РФ.

Часть оккупанты переместили в Новороссийск, однако этот порт не способен разместить все корабли Черноморского флота РФ, поэтому в Кремле решили использовать для этого оккупированную территорию Грузии.

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