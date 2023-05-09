Пригожин обвинил в их убийстве ВСУ, но де-факто сознался в совершении военного преступления.

Евгений Пригожин заявил о гибели украинских военнопленных, которых удерживала принадлежащая ему "Группа Вагнера". В своем заявлении причиной случившегося он назвал якобы обстрел со стороны ВСУ места содержания пленных.

По словам Пригожина, после того, как его группировка перестала брать пленных, в ее распоряжении еще оставалось некоторое количество ранее плененных украинцев. Их якобы собирались обменять в будущем.

"Только что по этому объекту прилетели "Хаймарсы". Сколько пленных погибло – будем разбираться", – заявил он.

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Пригожин пообещал предоставить более подробную информацию в течение ближайших часов. Он также заявил, что вызванная следственная группа должна установить тип прилетевшего боеприпаса и направление стрельбы.

Следует подчеркнуть, что согласно статьи 19 Женевской конвенции о военнопленных от 1949 года, содержание пленных в прифронтовой полосе само по себе является нарушением.

"В возможно более краткий срок после их взятия в плен военнопленные эвакуируются в лагеря, расположенные достаточно далеко от зоны военных действий для того, чтобы они находились в безопасности. (...) Военнопленных не следует без необходимости подвергать опасности в ожидании их эвакуации из зоны военных действий", – говорится в конвенции.

Украинцы в плену у "Вагнера"

В конце апреля Евгений Пригожин заявил, что дал своим наемникам распоряжение не брать в плен украинских солдат, даже если они добровольно сдаются. Причиной он назвал некий перехват разговора, в котором якобы украинцы обсуждают убийство пленных вагнеровцев.

За пару недель до этого в сети появилась видеозапись, на которой запечатлена жестокая казнь пленного украинского солдата. Палачами выступили, предположительно, наемники "Группы Вагнера".

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