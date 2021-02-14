В ОП сообщили первые подробности трагической гибели украинских бойцов на Донбассе / REUTERS

По предварительным данным, в результате подрыва взрывного устройства в районе Новолуганского на Донбассе погибли капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

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Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Трагедия произошла сегодня около десяти утра. Бойцы 5-й БТГр 59-й ОМПБр погибли на месте. 

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения ООС для установления всех обстоятельств гибели военных.

На месте трагедии по поручению президента уже находится заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

Гибель украинских бойцов на Донбассе 14 февраля

  • Сегодня стало известно, что возле населенного пункта Новолуганское в зоне ООС трое украинских бойцов сегодня погибли от подрыва на взрывчатке.
  • Военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время перемещения на позиции. 

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Автор: Дмитрий Захаров