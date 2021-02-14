По предварительным данным, в результате подрыва взрывного устройства в районе Новолуганского на Донбассе погибли капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).
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Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Трагедия произошла сегодня около десяти утра. Бойцы 5-й БТГр 59-й ОМПБр погибли на месте.
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения ООС для установления всех обстоятельств гибели военных.
На месте трагедии по поручению президента уже находится заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.
Гибель украинских бойцов на Донбассе 14 февраля
- Сегодня стало известно, что возле населенного пункта Новолуганское в зоне ООС трое украинских бойцов сегодня погибли от подрыва на взрывчатке.
- Военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время перемещения на позиции.
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