Президент дал министру обороны и главнокомандующему ВСУ поручение срочно прибыть в зону ООС для установления всех обстоятельств трагедии.

По предварительным данным, в результате подрыва взрывного устройства в районе Новолуганского на Донбассе погибли капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

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Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Трагедия произошла сегодня около десяти утра. Бойцы 5-й БТГр 59-й ОМПБр погибли на месте.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения ООС для установления всех обстоятельств гибели военных.

На месте трагедии по поручению президента уже находится заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

Гибель украинских бойцов на Донбассе 14 февраля

Сегодня стало известно, что возле населенного пункта Новолуганское в зоне ООС трое украинских бойцов сегодня погибли от подрыва на взрывчатке.

Военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время перемещения на позиции.

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Автор: Дмитрий Захаров