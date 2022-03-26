Руководитель ОП также призвал к ужесточению режима санкций и к эмбарго на российские энергоносители.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал партнеров официально признать Россию государством-террористом, а ее вооруженные силы - террористической организацией.

Как сообщает Офис президента, об этом Ермак заявил во время видеообращения в американском Atlantic Council.

"Украина едина и неделима. Все мы согласны с этим. Не может быть компромиссов в вопросах территориальной целостности и суверенитета нашего государства", - отметил он.

Ермак подчеркнул, что Россия должна понести суровую ответственность за свои преступления и Украина доносит это до всего мира при любой возможности.

"Разговор был откровенным. Высказал нашу точку зрения на причины войны и принципы послевоенного урегулирования. Российское руководство просчиталось в отношении Украины. Просчиталось в каждом пункте. Украина будет держаться. Для нас эта война - народная. Мы не уступим ни суверенитет, ни территории", - подчеркнул он.

Глава Офиса президента отметил, что сегодня Украина - это Грааль Европы, который возрождает те принципы, которые дали жизнь нынешней цивилизации Запада.

"И цель России - уничтожить Украину. Буквально. Российские вооруженные силы разрушают наши города вместе с людьми не только из-за технической отсталости и нехватки высокоточных боеприпасов. Они это делают, чтобы вызвать ужас. Поэтому я призвал партнеров: пора признать Российскую Федерацию государством-террористом. Официально. Пора признать вооруженные силы Российской Федерации террористической организацией. Время признать их преступной организацией", - считает он.

Ермак добавил, что Украине нужны очень конкретные вещи, чтобы выстоять.

"Во-первых, полномасштабный обмен разведданными в реальном времени. Во-вторых, тяжелые вооружения. Нам нужен полноценный ленд-лиз. В-третьих, нам необходимо закрыть небо. Или самолеты советских типов для Украины, или воздушная полиция, которая обеспечит защиту гражданской инфраструктуры. Или дальнобойные системы ПВО. Нет политической воли", - сказал он.

Глава ОП подчеркнул, что Украину не устроит ни одна конфигурация, что ставит под угрозу ее суверенитет и территориальную целостность.

"Нас не устроит компромисс на российских условиях. Жертва агрессии не должна платить за мир. Время платить агрессору. Мы призываем к ужесточению режима санкций. К эмбарго на российские энергоносители", - сказал он.

По словам Ермака, эта война окончательно разрушила всю старую систему международной безопасности и нужно уже сейчас строить новую.

В то же время, он считает, что Украина доказала, что заслуживает быть не просто ее основателем, но и ведущим участником.

Как сообщал УНИАН, с родственников украинских пленных российские террористы "Л/ДНР" требуют выкуп.