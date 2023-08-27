Речь идет о машине оккупанта с позывным LeX.

Во временно оккупированных Олешках слегка "подгорел" местный военкор с позывным LeX. Он сообщил, что его машину атаковал дрон ВСУ.

По словам оккупанта, теперь он и его товарищи "нычкуются" и "прячутся" везде, где могут. Соответствующий ролик расходится по российским телеграм-каналам.

"Осколками посекло. Вроде бы более или менее целый... Осколками всю машину, я был за рулем. Сейчас пока что отходим, машине просто (конец - УНИАН), запчасти по всей стороне", - указал он.

В Мариуполе взорвали авто топ-оккупанта

Напомним, в марте во временно оккупированном Мариуполе взорвали салон машины очередного топ-оккупанта в районе рынка Бахчиванджи (Приморский край). О мощном взрыве сообщал советник мэре Петр Андрющенко.

Он указал, что одного из военкоров попыталось ликвидировать Мариупольское сопротивление. Со своей стороны в "ДНР" заявили, что в рамках атаки едва не уничтожили начальника "полиции" Москвина.

Вас также могут заинтересовать новости: