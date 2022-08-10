Пока нет подтверждений, что к этому причастна группа сопротивления.

В среду, 10 августа, в оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв.

Об этом сообщает городской совет Мариуполя.

Взрыв прогремел примерно в 12:00 в Центральном районе возле Эко-Рынка.

"Мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о работе Мариупольской группы сопротивления. Ждем уточненных новостей", - говорится в сообщении.

Информации о взрыве местные делятся в соцсетях. Один из пользователей отметил, что в его доме задрожали окна. Вероятно, оккупанты взорвут разрушенные обстрелами дома, которые не подлежат восстановлению.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в Мариуполе оккупанты пытались восстановить газоснабжение, но опозорились и потерпели фиаско.

"Показательный запуск газоснабжения в Приморском районе с красной лентой закончился ожидаемо", - прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, через час после запуска пропал не только газ, но и вода и елетрика.

Вас также могут заинтересовать новости: