В среду, 10 августа, в оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв.
Об этом сообщает городской совет Мариуполя.
Взрыв прогремел примерно в 12:00 в Центральном районе возле Эко-Рынка.
"Мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о работе Мариупольской группы сопротивления. Ждем уточненных новостей", - говорится в сообщении.
Информации о взрыве местные делятся в соцсетях. Один из пользователей отметил, что в его доме задрожали окна. Вероятно, оккупанты взорвут разрушенные обстрелами дома, которые не подлежат восстановлению.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в Мариуполе оккупанты пытались восстановить газоснабжение, но опозорились и потерпели фиаско.
"Показательный запуск газоснабжения в Приморском районе с красной лентой закончился ожидаемо", - прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, через час после запуска пропал не только газ, но и вода и елетрика.