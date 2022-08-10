По словам советника мэра Мариуполя, похоже, что россияне перебрасывают системы ПВО ближе к линии фронта.

В оккупированном Мариуполе зафиксировали движение российской военной техники.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В частности, вчера, 9 августа, через город в направлении Донецка проехали четыре тягача с пусковыми установками С300 с пометками "V".

"Поскольку нет подтверждения ввоза этих установок в Мариуполь в этот день, похоже на переброску системы ПВО ближе к линии фронта", - сообщил Андрющенко.

Напомним, по данным Генштаба, враг продолжает наращивать систему противовоздушной обороны в приграничных с Украиной областях Беларуси.

Ранее в Госпогранслужбе заявили, что угроза вторжения оккупантов в Украину со стороны Беларуси остается. Поэтому Вооруженные Силы Украины совместно с пограничниками постоянно отслеживают ситуацию и укрепляют границы.

Тем временем беларусь сообщила о начале военных учений со стрельбами. Учения пройдут с 9 по 25 августа 2022 года. К учениям планируют привлечь личный состав и вооружение, военную и специальную технику войск ПВО и радиотехнических войск, а также боевые расчеты учреждения образования "Военная академия Республики Беларусь".

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