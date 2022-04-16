Российские оккупанты задерживают представителей крымскотатарского народа в оккупированных городах Запорожской и Херсонской областей.

В оккупированном Геническе Херсонской области русские захватчики устроили пыточную вроде донецкой "Изоляции".

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в социальной сети Facebook.

Российские оккупанты преследуют представителей коренного крымскотатарского народа во временно оккупированных городах Запорожской и Херсонской областей.

"Вчера российские военные остановили автомобиль, в котором находилась семья: супруги Эскендер и Фатима Фука и их сын Решат. После осмотра документов отца и сына задержали и увезли в неизвестном направлении. По предварительной информации, их доставили в училища №17 г. Геническ, в котором оккупанты обустроили пыточную вроде донецкой "Изоляции", где проводят допросы и пытки", - заявила Денисова.

Также в поселке Каланчак Херсонской области российские военные незаконно ворвались в дом Рустема Османова, мужчину задержали и отвезли в Симферополь. "По предварительной информации, крымского татарина обвиняют в причастности к батальону имени Номана Челебиджихана", - сказано в сообщении.

"В оккупированном Мелитополе "кадыровцы" провели незаконный обыск в доме Длявера Сейтумерова. Они приехали на БТРах, разбили окна, взломали двери и перевернули вещи. Семья Длявера в это время находилась за пределами Мелитополя в безопасности", - сообщила Денисова.

Справка УНИАН. "Изоляция" - это незаконная тюрьма, созданная российской оккупационной властью на территории одноименного культурного центра в Донецке после захвата города в 2014 году.

По данным офиса генпрокурора, в тюрьме в разное время содержали около 3,5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. - это гражданские лица. В "Изоляции" заключенных пытают и подвергают сексуальному насилию.

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