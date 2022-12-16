Маленьких украинцев вывозили якобы в "детские лагеря".

Украинские правоохранители выявили российских пособников в Донецкой области, которые занимались депортацией украинских детей в Россию. Их вывозили якобы в "детские лагеря".

По данным СБУ, схему организовали россияне Дмитрий Гарцев и Дмитрий Шмелев, которые называют себя "министром здравоохранения" и "министром доходов и сборов". Оба преступника входят в ближайшее окружение главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.

Отмечается, что Гарцев также занимался переоборудованием больниц на временно оккупированной части Донецкой области в военные госпитали для российских оккупантов. При этом Шмелев занимается перестройкой промышленности для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и российских группировок.

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Депортация украинских детей в Россию - что известно

18 февраля главари "ЛДНР" объявили об эвакуации местного населения в Россию - в первую очередь женщин и детей. Для этого организовали их вывоз автобусами.

21 февраля правоохранители открыли уголовное производство по фактам принудительного призыва в ряды террористических организаций жителей оккупированных территорий и принудительного вывоза гражданских на территорию РФ.

После 24 фераля процесс депортации детей проходил на всех оккупированных территориях Украины. 30 мая президент РФ Владимир Путин и вовсе легализовал похищение детей, подписав указ об упрощенном порядке приема в гражданство России детей-сирот из Украины.

Оккупанты продолжают похищать детей и под разными предлогами вывозить в Россию.

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