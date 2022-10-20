Также ведется работа по розыску и аресту активов другого имущества, которое непосредственное или аффилировано принадлежит РФ или Беларуси и их резидентам.

В Одесской области правоохранители передали на пользу ВСУ арестованного имущества и средств на 124 млн грн.

Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко.

"В целом передано за период военного положения имущества и денежных средств на 124 млн грн, 35 транспортных средств, 2 полуприцепа, топливную цистерну и тому подобное. Сейчас у нас еще много арестованного имущества, которое мы готовим на передачу ВСУ для использования в обороне", - сказал прокурор.

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Он добавил, что также ведется соответствующая работа по розыску и аресту активов другого имущества, которое непосредственное или аффилировано принадлежит РФ или Беларуси и их резидентам.

Костенко напомнил, что в суд направлено дело бизнесмена Сергея Курченко, который сбежал из Украины. Его обвиняют в организации схемы уклонения от уплаты налогов на 3,1 млрд грн. Следствием установлено, что обвиняемый в 2011-2014 годах создал преступную организацию и наладил схему ввоза на таможенную территорию Украины нерастаможенных нефтепродуктов. В дальнейшем их реализовывали на внутреннем рынке страны без уплаты в государственный бюджет соответствующих налогов, сборов и платежей.

"Во время досудебного расследования наложен арест на все движимое, недвижимое имущество и земельные участки ПАО "Одесский НПЗ" и ООО "Энергия и газ Украина", которые принадлежат руководителю преступной организации", - сказал Костенко, и добавил, что также наложены аресты на примерно 20 объектов, которые принадлежат непосредственно Курченко.

По словам прокурора, в октябре СНБО ввел дополнительные санкции против Курченко, и это (после соответствующей работы юридических, судебных органов) может способствовать конфискации всех этих активов в пользу государства.

"Таким образом, Одесский НПЗ может быть переведен в государственную собственность", - сказал Костенко.

Всего арестовано средств, которые принадлежат государству агрессору и Белоруссии, почти на 1 млрд грн. Наложен арест на 6 единиц легковых и грузовых автомобилей, имущественный комплекс, складские помещения и тому подобное.

Аресты имущества россиян в Украине: детали

Арестованы корпоративные права и имущество предприятий на сумму более 1 млрд грн, владельцем которых является экс-депутат Госдумы РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора.

"По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора наложен арест на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий, которые являются одними из крупнейших производителей бумаги и картона на территории Украины. Общая сумма арестованного имущества составляет более 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, должностные лица этих обществ, бенефициарным владельцем которых является гражданин РФ – экс-депутат госдумы РФ, осуществляя свою деятельность в 2019-2021 годах на территории Украины, уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 132 млн грн и легализовали имущество в особо крупных размерах (ст. 212, ст. 209 УК Украины).