С затиханием шторма минная опасность у побережья усиливается.

На Одесчине из-за военного вторжения РФ ограничено использование внутренних водоемов.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"Дополнительно в Одесской области ограничено использование внутренних водоемов. В частности запрещен выход и пребывание маломерных плавсредств в Тилигульском, Малом Аджалицком и Будацком лиманах, на озерах Сасык, Шаганы, Алибей, Бурнас", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что в другие внутренние водоемы Одесской области выход маломерных плавсредств разрешен только субъектам хозяйствования на основании специального разрешения и только в светлое время суток.

С затиханием шторма минная опасность у побережья усиливается. В частности, сорванные волнением моря вражеские мины может все чаще приносить к урезу воды, а это слишком опасно.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области во время отдыха на пляже человек подорвался на мине.

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