Над Одессой работал беспилотник-разведчик.

Около 9: 40 в воскресенье, 1 мая, в соцсетях появились сообщения о том. что в Одессе слышен взрыв.

Представитель оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона сообщил, что, по предварительной информации, в Одессе работает ПВО. Впоследствии эта информация подтвердилась.

"Одесса. "Минус" вражеский БПЛА. Спасибо силам ПВО!",- написал Братчук в Facebook.

Мэрия со ссылкой на информацию ОК "Юг" также сообщила, что над Одессой работал вражеский беспилотник-разведчик.

"Попаданием нашей ПВО отправлен по известному курсу безвозвратно", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 30 апреля, в Одессе в результате ракетной атаки была повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно.

Ракетный удар по Одесскому аэропорту был нанесен с территории оккупированного Крыма.

Также напомним, что в Одессе усиливают комендантский час из-за возможных провокаций в городе она продлится с вечера 1 мая до утра 3 мая.

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