Мэр призвал горожан держаться как можно дальше от окон.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил об артобстреле и взрывах в городе.

Об этом Сенкевич написал в Telegram.

"Николаев. Артиллерийский обстрел. В городе раздаются взрывы", - отметил он.

Мэр призвал горожан держаться как можно дальше от окон.

До этого Сенкевич информировал об утреннем обстреле Николаева войсками РФ 30 мая. Он отмечал, что в результате обстрела в одном из районов Николаева был поврежден 21 частный дом.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате утреннего обстрела жилого квартала Николаева 29 мая один человек погиб, двое ранены.

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