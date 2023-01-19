По словам представителя Пентагона, силы "Вагнера" используют заключенных и призывников как пушечное мясо.

В Пентагоне не видят появления новых наступательных группировок России. Частная военная компания "Вагнер" также не сможет повлиять на ход войны.

Об этом в интервью "Радио Свободе" рассказал спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер. По его словам Штаты и в дальнейшем будут наблюдать за ходом событий.

"Сейчас мы не видим способности российских военных на передовой. Российские войска распространились от Харькова до Херсона. Сейчас лично я не вижу, чтобы надвигалось большое российское наступление. Но будем и дальше наблюдать", - сказал Батлер.

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По словам представителя Пентагона, сил "Вагнера" недостаточно чтобы двигаться по полю боя. Они отправляют россиян как пушечное мясо.

"Мы видели, как группа "Вагнера" использует заключенных и призывников, отправляя их вперед. То, что мы бы назвали пушечным мясом, которое предназначено на убой. Просто сотни людей были убиты, поскольку их отправили туда с очень слабой защитой. А потом регулярные силы "Вагнера" приходят и ищут уязвимые места в украинских линиях. Но сил "Вагнера" недостаточно, чтобы двигаться по полю боя и вокруг", – подытожил Батлер.

Угроза нового наступления россиян

В СМИ постоянно появляются новости, что зимой-весной 2023-го года Россия вновь попытается пойти в наступление.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что оккупационная армия РФ может попытаться осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения в Украину или в марте. В то же время министр обороны Украины Алексей Резников прогнозирует активность на фронте с наступлением весны.

Польский генерал и военный эксперт по боям в Украине Вальдемар Скшипчак предполагает, что Россия может напасть на Украину с собственной территории, а тема наступления из Беларуси будет только отвлекать внимание.

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