Армия РФ еще не наносила удары по Украине с Каспия, но такая возможность не исключается.

Сегодня российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву с применением различного типа вооружения, "Калибры" при этом задействованы не были. В то же время в Военно-морских силах ВС Украины считают, что враг не оставил практику атак такими ракетами и сейчас, скорее всего, их накапливает.

"С позиции ВМС могу только отметить, что сегодня не привлекались к этому (атакам - УНИАН) непосредственно морские платформы. Конечно, это не означает, что враг совсем оставил эту практику - ни в коем случае. Конечно, следует рассчитывать что он все равно будет применять морские платформы в дальнейшем. В любом случае паузы они (россияне - УНИАН) используют для накопления этого ресурса. Это можно констатировать как факт", - отметил в эфире телемарафона представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что сейчас ситуация остается в Черном и Азовском морях неизменной - кораблей РФ на дежурстве не зафиксировано. Что касается Каспийского моря, то, по данным спикера, по состоянию на сейчас оккупанты не наносили из этой акватории ударов по Украине ракетами "Калибр", но это не исключает такой возможности.

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"Эту акваторию не использовали именно для пуска ракет типа "Калибр", но чисто технически такая возможность есть. Конечно, эффективность будет еще ниже, чем при задействовании их в Черном море. Но отвергать такую возможность пока тоже не стоит", - сказал Плетенчук.

Также, он также прокомментировал информацию о том, что Балтийский флот РФ установил модуль зенитного комплекса "Тор-М2КМ" на малый ракетный корабль "Советск". По мнению Плетенчука, это вряд ли значительно усилит способность этого флота.

"На самом деле, это тот случай, когда история нас учит тому, что ничему нас не учит. Они все эти "перфомансы" уже проводили в Черном море. Кажется, последний, кто имел на борту нечто подобное, это - "Василий Бех" (российский буксир - УНИАН), который сейчас покоится на дне морском. Поэтому, скажем так, эффективность этого решения вызывает противоречивые мнения", - заявил военный.

Кроме того, он прокомментировал тот факт, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года, выключая системы автоматической идентификации (AIS). То есть, гражданские суда таким образом используют акваторию, которая официально закрыта Украиной из-за военной агрессии РФ.

"Навигация в некоторых районах, например, в Керченском проливе Украиной официально закрыта. Это наши территориальные воды, но Керченский пролив все равно используется для гражданской навигации. Сейчас фактически только гражданской... Так они (суда - УНИАН) заходят и в порты РФ и, к сожалению, бывают единичные случаи захода в оккупированные порты Крыма, Мариуполя и Бердянска", - рассказал спикер.

Он отметил, что все эти нарушения фиксируются соответствующим образом, и о них сообщают в соответствующие структуры. В то же время он признал, что юридически такие нарушения зафиксировать очень сложно, из-за хитростей, к которым прибегают злоумышленники, - смена владельца судна, команды, капитана и тому подобное. То есть все это, делает процесс привлечения к ответственности очень сложным.

Ракетная такая на Киев 2 сентября - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты в ночь на 2 сентября осуществили по Киеву комбинированную атаку. В КГВА сообщили, что крылатые ракеты, (потенциально Х-101) скорее всего, были выпущены около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. На столицу они заходили после сложных маневров, с южного направления. Одновременно с подлетом к городу крылатых ракет, захватчики выпустили по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М. К этому всему еще добавился один ударный БпЛА.

В Святошинском районе в результате падения обломков ракеты произошло возгорание 4 автомобилей, также вспыхнуло двухэтажное здание складского помещения. Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание у входа одной из станций метро, горел пункт приема вторсырья. В Голосеевском районе произошло попадание обломков ракеты в корпус котельной одного из учебных заведений, в Шевченковском районе спасатели ликвидировали возгорание на площади 400 кв. м.

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