На сегодня ведомство может передать в ВСУ 4 тысячи человек.

Заместитель министра юстиции, курирующая систему уголовно-исполнительной службы, Елена Высоцкая заявила, что Минобороны будет определять нюансы службы мобилизованных заключенных - где те будут служить и будут ли иметь в руках оружие.

"Это не наша компетенция. Как по мне, целесообразно было бы их совмещать с теми, кто уже имеет боевой опыт. С одной стороны, мы приняли вызов не повторить ошибки и недемократические подходы России. С другой стороны, мы не должны были дать осужденным возможность, скажем так, отслужить в тыловых подразделениях, заменив свое наказание фактически на свободу", - рассказала она "Громадському".

По словам чиновницы, за этой системой стоит большое количество пострадавших и их семей, которые хотят справедливости. Поэтому это должно было быть компромиссное решение: не склоняться в сторону "мясных" подразделений и нельзя заменять наказание преступников на службу в легких условиях или на бюрократической работе в армии. Высоцкая рассказала, как вообще был принят этот закон.

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"Мы прошли все стадии: от полного неприятия этой идеи в 2022 году до ее успешной реализации сейчас. Было трудно. Сначала любая идея сравнивалась с российскими практиками, с "Вагнером" и Пригожиным. Нам наотрез отказывали. А к нам 2 года обращались осужденные, писали заявления. Мы не могли никак помочь осужденным, которые хотели присоединиться к Силам обороны. У нас не было соответствующей процедуры. Нас забросали тысячами заявлений с первого дня вторжения. Посмотрите на картины, которые рисуют осужденные. Они очень патриотически настроены на самом деле", - подчеркнула заместитель министра.

По ее мнению, реализация идеи оказалась успешной. Сейчас ей командиры присылают видео, как у них бывшие заключенные проходят слаживание. Новоприбывших оценивают как высокомотивированных. Сейчас они проходят обучение и тренируются вместе с другими военными.

"Кто из тех, у кого еще два года назад были предостережения - мол, это уклонение от ответственности, - может сейчас это повторить? Какая еще структура сегодня может дать 4 тысячи мотивированных к службе людей? Наконец мы пришли к этому - давайте признаем, что это успешный проект", - говорит чиновник.

Высоцкая отметила, что парламент пришел к этой идее только в момент нехватки людей на фронте и тогда нардепы поддержали законопроект. Однако дискуссии велись вокруг каждой статьи и исключения. Поэтому отбор разрешенных для мобилизации статей осужденных длился полгода. Наибольшим предостережением были убийства.

"Хотя убийства, кстати, - это не всегда опасные осужденные. Они бывают вполне адекватные, обстоятельства случаются разные. Ежегодно из тюрем на свободу выходят 10 тысяч человек, у которых заканчиваются сроки. И вчерашние осужденные так же возвращаются в общество. Давайте по-взрослому на это смотреть - с осужденными можно работать. Мы используем современные инструменты в оценке рисков, в работе психологов. Люди поддаются исправлению, если с ними корректно провести работу", - пояснила она.

Каких мобилизованных будут отправлять на фронт

По словам чиновницы, Минюст выступал за то, чтобы не ограничивать по статьям. Этот вопрос решали бы командиры во время знакомства с бойцами.

"Как общество мы с вами здесь мало контролируем, потому что человек рано или поздно все равно выйдет на свободу. Мы были за то, чтобы это решалось в более индивидуальном порядке, но чтобы работала наша оценка рисков. Каждые полгода все осужденные подлежат оценке рисков совершения повторного правонарушения. Это наша обязательная процедура. Оценка рисков помогает составить индивидуальный план для осужденного: как человеку пройти путь исправления в тюрьме. Может, у него есть определенные психологические проблемы. Можно научить сдерживать агрессию. Или, скажем, помочь понять, как строить отношения с другими", - добавила заместитель министра.

Соответствующую оценку проводит инспектор социально-воспитательной работы и психолог. На вопрос о том, не боятся ли в ведомстве, что заключенные будут убегать или показывать неадекватное поведение, Высоцкая ответила, что Минюст отдает лучших осужденных.

"Лучших. А останемся с теми, кто в основном совершил более тяжелые преступления. После того, как мы реализуем этот закон, нам как системе будет гораздо сложнее работать с теми, кто не патриот, не мотивирован, игнорирует сотрудничество с администрацией. Но это наше абсолютно сознательное решение для того, чтобы в это время помогать Многим, кто не верит в людей, а я верю. 4 тысячи человек - это много, все они разные. У кого-то не получится, кто-то действительно станет негативным примером. А еще не все наши фильтры, проверки и судебные решения гарантируют стопроцентный успех. А убегают и обычные люди... Но в целом мы видим высокомотивированных людей, которые готовы учиться, помогать другим", - подытожила она.

Мобилизация осужденных

Министр юстиции Украины Денис Малюська назвал количество потенциальных новобранцев из числа осужденных. По его словам, почти 350 заключенных уже были освобождены согласно новому закону, который позволяет им служить в обмен на возможность условно-досрочного освобождения. При этом всего до 20 тысяч таких претендентов.

Хотя закон заработал только в мае, за несколько недель уже более 600 заключенных присоединились к рядам ВСУ.

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