Резников назвал вероятным сценарий со стороны России попытаться изменить политическую власть в Украине.

Абсолютно вероятным является сценарий со стороны России попытаться изменить политическую власть в Украине.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

Он отметил, что самым реалистичным сценарием может быть любая попытка дестабилизации внутри Украины.

"В Кремле имеют мечту, что здесь их будут встречать с цветами на улицах Киева, или Одессы, или Днепра, Львова. На самом деле такого не произойдет в случае полномасштабной открытой агрессии", - подчеркнул министр.

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Резников отметил, что возможность захватить административные здания, воспользоваться пророссийскими, просоветскими настроенным населением, как это произошло в 2014 году с помощью "зеленых человечков", уже не возможно.

"Такой легкой походки уже не будет со стороны РФ и ее наемников", - заявил он.

При этом министр добавил: "А вот попытка дестабилизации на наших улицах, используя так называемых "антивакцинаторов" или каких-то недовольных экономической политикой или что-то такого типа людей недовольных политическим строем и попытка изменить политический строй, изменить политическую власть в Украине - такой сценарий я рассматриваю как вполне вероятное. И нам надо к нему готовиться и не дать им такой возможности", - подчеркнул Резников.

Как сообщал УНИАН, Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь на якобы совместные учения, запланированные с 10 по 20 февраля.

28 января министр обороны Алексей Резников заявил, что РФ стянула к границам Украины около 130 тысяч военных – с учетом морского и авиационного потенциала.

При этом Резников 3 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации на украинских границах по состоянию на сегодня рассматривается как низкая.