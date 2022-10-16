Глава МИД отметил, что Литва готова внести свой вклад.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил решение проблемы со Starlink в Украине: создать коалицию союзников Украины, чтобы заплатить за Starlink, или найти альтернативного поставщика.

Как сообщает Радио Свобода, об этом он написал в своем Twitter.

Напомним, что в сентябре компания SpaceX направила письмо в Пентагон с предупреждением, что больше не может продолжать финансировать услуги Starlink в Украине.

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"Соединение с интернетом в Украине является слишком важным, чтобы оставить его в руках одного частного лица. Давайте найдем способ создать коалицию союзников Украины, чтобы заплатить за Starlink, или давайте найдем альтернативного поставщика", - сказал он.

Глава МИД добавил, что Литва готова внести свой вклад.

Starlink в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 13 октября в Харьковскую область прибыли 150 комплектов Starlink. Часть из них предназначена для мобильных операторов и интернет-провайдеров. Это позволит быстро восстановить связь, пока не отстроится поврежденная инфраструктура.

Остальные комплекты получат местные власти, чтобы наладить быстрое и эффективное восстановление освобожденных от оккупантов территорий.

14 октября советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина найдет решение для продолжения работы спутниковых интернет-терминалов Starlink.

Он выразил надежду, что до конца переговоров компания SpaceX обеспечит стабильную спутниковую интернет-связь в Украине.

В сентябре компания SpaceX направила письмо в Пентагон с предупреждением, что больше не может продолжать финансировать услуги Starlink. В письме также был сделан запрос в Пентагон перенять финансирования по использованию услуг Starlink для украинского правительства и армии, что, по утверждениям SpaceX, будет стоить более 120 миллионов долларов до конца этого года и может стоить еще около 400 млн долларов в следующие 12 месяцев.

Сегодня же американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что все-таки продолжит финансировать Starlink в Украине.

Справка УНИАН. Starlink - это проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

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