Проверяют все, начиная от мобильного телефона и заканчивая татуировками на теле.

В оккупированном Мелитополи российские военные решили применить тактику мобильных блокпостов, чтобы бороться с сопротивлением местного населения.

"Они могут появляться в любую секунду в любом районе города. Что такое мобильный блокпост? Это когда у тебя проверяют все, начиная от мобильного телефона и заканчивая татуировками на теле. Таким образом они пытаются снизить сопротивление, оказываемое во временной оккупации", - сообщил в эфире информационного телемарафона городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Также он добавил, что последние две недели россияне усилили похищения людей.

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"Мы видим, что каждый день до 10 человек забирают в плен. Причем совсем разных категорий - от пенсионеров, продолжая журналистами и студентами. Враг никак не может понять, что после года и пяти месяцев он не может найти содействия от наших жителей, а наоборот – сопротивление лишь усиливается", - сказал мэр.

Ситуация в Мелитополе

В Мелитополе, который был оккупирован в первые дни войны, россияне пытаются принудительно провести паспортизацию. Теперь без паспорта РФ местные жители не смогут обратиться в больницу и получить лекарства. Кроме того, оккупанты в городе начали новую волну "национализации" жилья.

Кроме того, на окраинах Мелитополя российские захватчики выкопали большие траншеи и вырубают лес.

"Настолько большие, что поместится и вражеская техника, и вражеские братские могилы", - подчеркнул Федоров.

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