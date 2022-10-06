Речь о 25 бойцах полка, которых удалось вывезти вертолетами

Во время боев за Мариуполь из города вертолетами эвакуировали 25 воинов ССО "Азов". Сейчас они вернулись на службу и продолжают защищать украинскую землю от российских оккупантов.

Такой информацией поделился исполняющий обязанности командира "Азова" майор Никита Надточий во время онлайн-конференции на НВ.

По словам офицера, 25 бойцов вывезли из Мариуполя вертолетами. Среди них был и сам Надточий, который тоже получил ранения. Сейчас эти воины "встали в строй и выполняют боевые задания".

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"Полк "Азов" имеет свою зону ответственности на южном направлении и успешно ведет боевые действия, несмотря на отсутствие тяжелого вооружения", — добавил Надточий.

Майор также сообщил, что в рамках боевых действий "Азов" понес потери в технике и личном составе. Однако у противника они гораздо выше.

Эвакуация "азовцев" из Мариуполя: что известно

Для поддержки бойцов, которые героически оборонялись на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, украинские силы организовывали секретные доставки. В город доставлялись припасы и подмога вертолетами Ми-8.

Геликоптеры преодолевали плотную ПВО оккупантов и авиацию, сосредоточенную вокруг Мариуполя. "Спецоперация была спланирована и проведена военной разведкой Министерства обороны Украины", — рассказал глава ГУР Кирилл Буданов.

Всего было 7 миссий с прорывом в Мариуполь. В них участвовали 16 вертолетов, 2 из которых были уничтожены. В конце мая ГУР поделилась уникальными кадрами с доставкой припасов в осажденный город.

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