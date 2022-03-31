Международный комитет Красного Креста сообщил, что РФ подтверждает готовность открыть доступ для гуманитарной колонны в город Мариуполь с транзитом через город Бердянск.

В Мариуполь отправили 45 автобусов для эвакуации граждан.

Об этом в видеообращении сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Сегодня ночью мы получили сообщение от Международного комитета Красного Креста о том, что РФ подтверждает готовность открыть доступ для гуманитарной колонны в город Мариуполь с транзитом через город Бердянск. По маршруту в Мариуполь отправляем 45 автобусов", - отметила она.

По словам Верещук, 28 автобусов должны сейчас получить разрешение на проезд через российский блокпост в городе Васильевка, а 17 автобусов уже выехали из города Запорожье.

"Будем делать все возможное, чтобы автобусы сегодня заехали в Мариуполь и забрали людей, которые еще не смогли выбраться из города", - рассказала Верещук.

Кроме того, на сегодня также согласовано два гуманитарных коридора: доставка гумпомощи и эвакуация людей из Мелитополя, а также проезд колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.

"На обратном пути в город Запорожье к гуманитарным колоннам из Мариуполя и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте", - добавила министр.

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