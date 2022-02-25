МАГАТЭ с серьезным беспокойством следят за ситуацией в Украине.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что с серьезным беспокойством следят за ситуацией на Украине.

Об этом сообщается на сайте агенства.

Там призвали к максимальной сдержанности во избежание любых действий, которые могут поставить под угрозу ядерные объекты страны.

"Генеральный директор подчеркнул, что генеральная конференция МАГАТЭ – ежегодная встреча всех государств-членов организации – приняла решение в 2009 году, согласно которому "любое вооруженное нападение на предназначенные для мирных целей ядерные объекты и угроза против них является нарушением принципов Устава ООН, международного права и Устава Агентства", - сказано в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля войска оккупантов из территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС. Нацгвардейцы, охранявшие хранилище опасных радиоактивных отходов, оказали ожесточенное сопротивление. Существовала угроза разрушения хранилища ядерных отходов. В таком случае радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС.

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